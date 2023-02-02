没有双臂的画家. February. 02, 2023 07:37. . 莎拉•比芬是美术史上没有记载的女画家。取而代之的是留下很多自画像，记录了自己。图为身穿黑色服装的画中画家正凝视着我们。桌子上放着一些绘画工具。好像在画像挂在墙上的迷你肖像画。但是没有双臂。只是右肩固定着小笔而已。怎么回事呢？ 比芬于1784年出生于英国萨默塞特的一个农户人家，一出生就没有双臂和腿。因为不想成为贫困家庭的负担，所以她从小就自学了用嘴缝、写文章、画画的方法。13岁时，比芬的父母把女儿托付给了举办博览会或马戏团的一名叫杜克斯的男子。也许他认为这是残疾的女儿能够维持生计的唯一方法。 比芬在观众面前用嘴和肩膀缝制、写作、画迷你肖像画。画儿卖得还不错，但得到的钱却微乎其微。幸运的是，在了解她的才能的富裕贵族的赞助下，比芬结束了16年的流浪演出生活，正式向皇家艺术院画家学习了绘画。 她的成就速度惊人。1821年获得英国艺术协会的奖牌，并受委托进行王室微型肖像画，比芬一夜之间成为知名人士。这幅自画像是她名声大振的三十多岁时期画的作品。画家画出了自己想要展现的形象。不是马戏团的看点，而是被画具包围的专业画家的样子。遗憾的是，春天只是暂时的。1827年赞助人去世，经纪人挥霍掉大部分钱，她再次陷入窘境。对残疾人女性的偏见也依然存在。1850年比芬去世后，她的名字和作品也很快被世人遗忘。 有价值的东西总有一天会被发现。时代也会重新发现伟人。2022年11月，在伦敦举行了展望比芬艺术业绩的展示会。这是作家去世172年后举行的首次个人展。

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