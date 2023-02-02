半导体出口-45%……1月份贸易逆差创历史新高. February. 02, 2023 07:38. by 世宗=金炯民记者 /具特教记者 kootg@donga.com,kalssam35@donga.com. 引领韩国经济的半导体1月出口额比去年1月骤减40%以上，出现了“半导体出口冲击”。这是自全球金融危机爆发的2009年1月（-46.9%）以来的最大跌幅。受此影响，新年伊始以月为基准的贸易赤字创下了历史最高纪录。 据产业通商资源部1日透露，上月出口额为462.7亿美元，比一年前减少了16.6%。同期进口额为589.6亿美元，减少了2.6%。因此，贸易收支出现了126.9亿美元的逆差，创下了单月历史最高纪录。此前的最大贸易逆差是去年8月的94.3亿美元，此次贸易逆差首次突破了100亿美元大关。 1月份的出口创下了2020年5月以来的最大降幅。特别是半导体出口急剧减少。上个月半导体出口受全球经济放缓和半导体价格下降的影响，比一年前减少了44.5%。半导体出口自去年8月（-7.8%）以后连续6个月呈现同比减少趋势。政府认为，冬季能源进口增加和新冠病毒感染症（COVID-19）疫情导致的中国经济活动受阻也加重了贸易收支的恶化。 半导体价格的下降导致国内半导体业界的经营业绩恶化。当天SK海力士公布，公司去年第四季度（10~12月）的合并基准销售额为7.6986万亿韩元，营业损失为1.7012万亿韩元。以季度为准的赤字是自2012年第三季度（240亿韩元）以后10年来的第一次。去年全年销售额为44.8481万亿韩元，比前一年增加了3.8%。但是营业利润为7.0066万亿韩元，减少了43.5%。 SK海力士的“盈利冲击”是因为全球经济萧条，从去年下半年（7~12月）开始智能手机、电脑等内存需求急剧减少，价格大幅下降。SK海力士在去年10月的业绩发表中表示，今年的投资规模将比去年减少50%。SK海力士方面表示：“虽然今年上半年（1~6月）停滞局面正在深化，但下半年市场情况将逐渐改善。”

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