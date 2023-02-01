“因纳粹而廉价出售”，毕加索杰作被提起返还诉讼. February. 01, 2023 07:48. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 美国纽约古根海姆美术馆收藏的巴勃罗•毕加索（1881~1973年）的杰作《熨衣服的女人》（1904年）被提起诉讼要求返还。 据《华盛顿邮报》等美国媒体20日（当地时间）报道，此次返还诉讼是由德国犹太人卡尔•阿德勒的遗属提出的。其遗属主张，1938年因受到纳粹政权的迫害而流离失所的阿德勒不得不低价出售该作品，因此交易本身是无效的。 瘦削的女人一副无精打采的表情，吃力地熨烫的这幅油画作品是毕加索主要使用暗青绿色的“蓝色时期”的代表作。据推测，该作品的市场价格最高可达2亿美元（约2463亿韩元）。 据遗属透露，成功的企业家阿德勒于1916年从德国著名艺术品经销商贾斯廷•唐豪瑟那里购买了该作品。但是纳粹对犹太人的迫害正式开始后，离开家人和德国后几乎耗尽财产的阿德勒在1938年将作品转卖给了唐豪瑟。价格是1552美元，换算成现在的价值只有3.2万美元（约3941万韩元）。 遗属们以1932年当时以1.4万美元的价格出售该作品的证明书为依据，主张这是“非正常交易”。而古根海姆方面表示：“从唐豪瑟那里得到该作品捐赠的1970年代，曾联系过阿德勒的儿子，当时没有提出任何问题”，主张称是正常交易。

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