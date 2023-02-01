取暖费一年内暴涨50%以上……电费也上涨，担心成为“管理费炸弹”. February. 01, 2023 07:49. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 据调查，去年12月全国每平方米公寓的平均取暖费比一年前暴涨了50%以上。从今年1月份开始，电费也将上涨，2月份管理费负担将加重。 据韩国房地产院共同住宅管理信息系统（K-apt）31日透露，全国公寓每平方米平均取暖费（地区、中央取暖标准）去年12月为514韩元，比一年前（334韩元）上涨了53.9%。从地区来看，世宗（1075韩元）的取暖费同期上涨了55.6%，是全国唯一一个每平方米取暖费超过1000韩元的地区。其后依次为京畿（848韩元）、首尔（767韩元）、仁川（675韩元）、大田（638韩元）。据分析，城市煤气零售费用和供热费在1年内分别上涨了38.4%和37.8%，再加上去年底的寒流导致供暖需求增加，供暖费上涨了50%以上。 电费继去年每千瓦时上涨19.3韩元后，从今年第一季度（1月-3月）起将上涨13.1韩元。暖气费和电费同时上涨，2月份管理费负担将加重。韩国地区供暖公社相关人士表示：“以地区供暖为基准，1月份的能源使用量通常比12月份多15%左右，包含1月份使用部分的2月份通知书很有可能比上个月多。”

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