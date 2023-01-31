安倍回忆录即将问世……“特朗普对军事行动态度消极”. January. 31, 2023 07:48. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 去年7月遭枪击身亡的日本前首相安倍晋三的回忆录将于2月8日出版。 据《读卖新闻》等媒体30日报道，名为《安倍晋三回忆录》的这本书是根据安倍卸任首相一个月后，从2020年10月开始进行的为期一年多的采访内容进行记述的。安倍晋三在回忆录中记录了生前与保持亲密关系的美国前总统特朗普、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京等外国首脑的轶事和运营国政时的感受。 安倍在回忆录中表示，虽然特朗普看起来好战，但实际上对军事行动持消极态度。安倍认为，如果朝鲜发现特朗普对军事行动持消极态度，遏制力就不会发挥作用，因此与美国政府一起竭尽全力，不让（特朗普的）本色显露出来。 安倍就日本财务省表示，“编制预算的力量非常强大。他们冲向推翻不服从自己意愿的政权”，毫不掩饰自己的不信任。安倍推行了以超低利率、发行大规模国债等为主要内容的量化宽松政策“安倍经济学”。他解释了2014年11月决定解散众议院的情况，并表示：“为了让增税论者保持沉默，只能解散。” 安倍先后18次与《读卖新闻》进行了36个小时的采访。该回忆录副标题为“首相不为人所知的孤独、决断与暗斗”，由读卖新闻特别编辑委员和评论部委员长撰写，前国家安全保障局局长北村滋审订。据悉，该书原计划在安倍就任执政党自民党最大派别安倍派会长的去年初发行，但由于存在敏感部分，安倍要求推迟出版。去年7月安倍在选举游说中死亡后，得到夫人安倍昭惠的同意后决定出版。该书在出版前预约订购方面就登上了日本亚马逊图书部分第二位、非小说类第一位。

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