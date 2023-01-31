存储器半导体行业进入史上最恶劣的萧条期……浓重的阴影. January. 31, 2023 07:48. by 金玹秀, 具特敎 kimhs@donga.com,kootg@donga.com. 彭博社29日（当地时间）报道说，在半导体寒流中，韩国尤其强大的存储器半导体（存储芯片）产业进入了史无前例的最恶劣的萧条期。有预测称，包括三星电子、SK海力士在内的存储器半导体行业今年的营业损失将达到50亿美元（约6.14万亿韩元）。 在新型冠状病毒感染症（COVID-19）全球性大流行期间，信息技术（IT）机器的使用剧增，进入繁荣周期后，存储器半导体企业增加了供应。但是此后，随着需求的骤减，备受库存过剩状况的折磨。随着3、4个月的库存达到历史最高水平，价格暴跌，企业损失也在增加。 产业界认为，从半导体产业特性来说，繁荣和不景气周期交替出现，但此次半导体萧条非同寻常。美国半导体设备企业Lam Research的首席执行官（CEO）蒂姆•阿彻最近发表业绩后，在与投资者的电话会议上表示：“存储器半导体企业不仅单纯地节约费用，还采取了减少工厂开工、推迟技术投资等特别措施。这是史无前例的事情”，“在晶片工艺设备中，存储器所占的比重是25年来从未见过的（低）水平。” 很多人担心，存储器半导体的暴跌不仅会造成世界第一的三星电子等个别企业的损失，还会导致整个亚洲经济的萎缩。因为韩国、日本、中国等亚洲经济对半导体等技术产业的依赖度很高。彭博社报道说，三星电子通常采取在半导体萧条期增加投资，在恢复趋势转换时抢占市场的战略，但此次三星也将减少供应。 全球存储器半导体市场规模达1600亿美元（约197万亿韩元）。半导体企业为了克服停滞周期，甚至打出裁员牌，勒紧裤腰带。美国美光公司去年年末曾警告今年第一季度（1~3月）的营业损失，并表示将裁员10%。Lam Research也将裁员7%。 但专家分析说，半导体主要消费国中国新冠疫情缓解后开始恢复经济，如果增长速度加快，下半年（7~12月）存储器半导体很有可能再次恢复增长势头。韩国半导体协会专务安基贤（音）表示：“随着需求萎缩，半导体企业的减产效果到下半年才会正式显现，因此有可能成为反弹因素。” 英特尔本月推出的中央处理器（CPU）“蓝宝石Rapids”也将对国内半导体业界的业绩改善产生积极影响。英特尔约占服务器用CPU市场的90%，如果以大型技术企业等为中心进行服务器更换，半导体的需求也会增加。

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