国民年金改革推迟，枯竭时间或提前2年. January. 28, 2023 07:41. by 金素英记者 ksy@donga.com. 据预测，如果国民年金（退休金或养老金）按照现行标准运营，年金基金将从2041年开始出现赤字，到2055年将完全枯竭。随着每年更新历史最低值的合计出生率（0.81名）和老龄人口的增加，比5年前的预测值（2057年）提前了2年。在政府停止养老金改革的时候，国民养老金财政的枯竭时间正在逐渐加快。 保健福利部下属的国民年金财政推算专门委员会27日公布了包含上述内容的《第五次国民年金财政计算财政推算试算结果》。政府根据《国民年金法》，每5年实施预测基金耗尽时间的推算，并以此为基础制定年金改革案。 今年第5次财政推算结果显示，国民年金基金从2041年开始出现赤字，预计到2055年基金将完全耗尽。与2018年发表的第4次财政推算相比，赤字时间和基金枯竭时间分别提前了1年和2年。 在当天的新闻发布会上，财政推算专门委员会委员长全炳睦解释说：“人口结构的变化是（财政恶化的）直接原因之一。”这意味着，由于出生率下降，缴纳国民年金保险费的加入者人数将减少。相反，随着预期寿命（83.6岁）的增加，领取国民年金的人数正在增加。也就是说，低生育、高龄化加剧，但由于推迟国民年金改革，年金财政更加恶化。 政府原计划在3月份公布财政推算结果，但为了加快退休金改革速度，提前两个月于27日公布了中期推算结果。问题是3月发表的最终推算结果会比当天发表的中间推算结果更加恶化。因为，政府选择了财政推算的核心变数—出生率作为比较乐观的数值。 在此次临时推算中，利用了假设合计出生率恢复到1.21名（2046年）的“中位”剧本。但是最终的推算中还包括假设最差出生率（1.02名）的“低位”剧本。 专家们指出：“生育率没有出现反弹的合适契机，（此次临时推算）过于乐观。” 国会年金改革特别委员会计划以此次临时推算为基础，在本月末之前制定改革案草案，并在4月末之前确定国会最终方案。

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