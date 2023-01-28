依靠出生率回升的乐观性估算，养老金改革能顺利进行？. January. 28, 2023 07:40. . 据预测，如果按现状继续推行国民年金，基金将于比5年前的预测提前2年的2055年见底。据国民年金财政估算专门委员会昨天发表的第五次财政估算暂定结果，国民年金比2018年第四次估算提前1年的2041年转为赤字，1990年出生的人开始领取年金的2055年，基金将耗尽。 如果积累的基金用完，未来一代要承担约30%的保险费。问题是连这个暗淡的估算也是基于掺杂着期待的社会经济指标。首先，核心变数出生率就是问题。在第五次估算中，合计出生率明年将下降到0.7名后出现反弹，到2050年将达到1.21名。然而，出生率比政府的预测值下降得更快，也没有反弹的契机。 经济变数也是如此，在第五次估算中，预计2023年-2030年生产年龄人口（15岁-64岁）的经济活动参与率为71.6%，但雇佣部在去年的发表中预测为71.1%-71.4%。实际经济增长率在2050年以后也被估算为0.2%-0.4%，但海外专门机构的报告称，届时将出现负增长。虽然预测值必然与实际值有差异，但作为政府政策基础的估算是不是应该未雨绸缪呢? 政府表示，在此次临时估算中，利用了生育率预测中的中间值，在最终估算中甚至反映了最坏的情况。但也有人批评说，在第四次估算时也是基于乐观的指标。当时预测2020年的出生率为1.24名，但实际为0.84名，经济活动参与率（以男性为准）也被认为2020年将升至80%，但实际下降到了72.6%。 如果每次出现年金改革的基础资料估算时，都要出现可信度争议，那么很难制定正确的改革方案，改革的动力也会下降。虽然政府为了加快速度提前发表了暂定预测值，但是从一开始就提出了乐观的预测，因此有人担心是不是没有改革的意志。3月份发表的最终估算应该考虑到世界上史无前例的低出生率、高龄化速度，反映最悲观的剧本。为了提高估算的可信度，有必要研究接受外部专家验证的方案。

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