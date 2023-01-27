韩国扩大对弱势群体的取暖费支援……能源抵用券数额翻倍. January. 27, 2023 07:38. by 金炯民记者、全周永记者 aimhigh@donga.com,kalssam35@donga.com. 新年伊始，收到取暖费炸弹通知书的平民们的不满越来越大，韩国政府和地方自治团体出台了把弱势群体的取暖费支援幅度翻番等紧急支援对策。 总统经济首席秘书崔相穆26日在龙山总统室举行的新闻发布会上表示：“将对160万户弱势群体家庭支援取暖费。为了扩大弱势群体的取暖费支援，决定扩大能源券支援和天然气公社的天然气费用折扣。”其中，对生计、医疗、教育、基础生活供需、老人、弱势群体等117.6万户限时支援的能源券金额从15.2万韩元提高到了30.4万韩元。韩国天然气公社也把160万户社会关怀对象的收费优惠幅度从原来的9000至3.6万韩元增加到1.8万至7.2万韩元。 首尔市当天也宣布了总规模达346亿韩元的取暖费支援政策。对于领取基本生活补助的约30万户家庭，每户将获得10万韩元的支援，支援的取暖费总额达300亿韩元。即使不另行申请，也会自动提供援助。 由于政府计划从第二季度（4月-6月）起分阶段上调天然气费用，预计今后费用负担将进一步加重。崔相穆表示：“在过去的几年里，本应该努力使价格（天然气费用）接近现实，但做得有些不到位。”

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