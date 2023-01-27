不启动三大通信网、还在依赖传统电话机的“21世纪韩国军队”. January. 27, 2023 07:36. . 据调查，朝鲜无人机入侵韩国领空时，韩国军队的三大紧急情报传达系统都没有启动。尽管已经识别到无人机入侵，不管是各级部队间的紧急通信网“高速指令队”，还是旨在实施应对行动作战的“高速状况传播体系”和实时分析和应对挑衅情报的“军事综合情报处理体系”都没有启动，而是靠有线电话共享情况，真是荒唐。更何况，首都防卫司令部和邻近军团之间的指挥控制情报体系（C2A）被中断，直到首都防卫司令部自行掌握相关情况为止，对渗透事实一无所知。 在无人机入侵一个月后的昨天，军方公开的战备态势检查中期结果再次证明了此前暴露出的韩国军队无能和改口的惨淡应对失败。军方表示，最重要的是军方事实上把三大情报系统变成了“无用之物”，是因为初期判断情况的错误。捕捉到朝鲜无人飞机航迹的陆军一军团的工作人员并没有将其判断为紧急情况，而是将其分类为“随时报告”对象。虽然说是因为有可能被确定是鸟群，但因此高速指令队等信息系统都没有启动，从一线部队到指挥部只是通过有线电话共享了情况。 军方承认，不存在系统设备故障等物理问题，而是“判断问题”“存在不足之处”。但是，不能把它当作一线部队在初期阶段犯下的判断错误问题而放过。有必要深入分析，这是不是涉及整个军队组织的意识问题、组织问题。因为判断失误的根本是“不会有什么事吧”的松驰的警戒意识和“不要无缘无故地吵闹”的无事安逸主义、积极应对意志懈怠的惯性官僚主义，最终导致了整体应对的失败。 如果一线部队在发现异常迹象后仍无法轻易发布紧急状况的心理压力起到了作用，那么这意味着军队组织和文化本身存在严重问题。朝鲜巧妙的挑衅所瞄准的，就是陷入这种惰性的军队。首先要找出压制紧急警戒态势和迅速应对意志的有形和无形的障碍因素，谋求全面革新。这就是需要全面重新武装军队整体精神的同时，对指挥层进行严肃问责的原因。

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