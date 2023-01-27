美国国会报告：“中国企业继续向朝鲜出口核和导弹物品”. January. 27, 2023 07:37. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国国会调查局指出，中国企业和个人正在继续向朝鲜和伊朗出口可用于核武器和导弹开发的物品。 国会调查局在当地时间23日发布的《中国的核武器、导弹扩散》报告中表示：“中国政府似乎中断了对核、导弹相关物品转移的直接介入，但企业和个人尤其持续向朝鲜和伊朗出口。” 报告援引2019年美国国务院发表的内容表示：“中国企业持续向朝鲜、伊朗、叙利亚、巴基斯坦等国家供应导弹项目控制物品，美国要求中国调查并中止上述交易活动，但大部分都没有得到解决。” 国会调查局还指出：“美国担心中国企业对非法金融、洗钱等（核武器、导弹）扩散活动提供支援。”报告称：“中国金融企业成立幽灵公司，作为朝鲜金融机构的代理人活动，为躲避制裁，为朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目的扩散筹集资金。”此前，美国拜登政府去年12月对替代因涉嫌为韩鲜核、导弹开发筹集资金和非法向海外输出劳务而被列入制裁名单的朝鲜4·26儿童电影摄影厂，支援金融交易的5家中国公司进行了制裁。 上述报告是在共和党占据众议院多数党后，对支援朝鲜逃避制裁的中国采取强硬措施的呼声日益高涨的情况下发表的。 此外，前美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿25日在美国《华盛顿邮报》的投稿中敦促将于下月5日至6日访问中国的国务卿布林肯，向默认朝鲜核开发的中国施压。博尔顿表示：“美国长期以来一直默认中国逃避对朝鲜安全威胁的责任。此次会谈是改变这一局面的好契机。” 博尔顿还说：“虽然很晚，但还是完全意识到了中国并没有反对朝鲜的核野心。认为中国和美国一样担心朝鲜核威胁的假设破坏了朝核政策。这是（中国的）反情报工作。”

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