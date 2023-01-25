孙兴慜贡献助攻，凯恩攻入制胜球……热刺艰难取胜避免三连败. January. 25, 2023 07:50. by 金培中 wanted@donga.com. 孙兴慜（31岁•托特纳姆热刺队）时隔4场比赛再次取得攻击点（进球或助攻），阻止了球队的三连败。 24日，孙兴慜在英国伦敦举行的与富勒姆队的2022~2023赛季英格兰足球超级联赛（EPL）客场比赛中首发出场。在双方0比0战平的上半场第46分钟，孙兴 慜带球来到对方球门前，传给了队友哈里•凯恩（30岁）。凯恩短暂带球后右脚转身劲射破门得分。 凭借当天的助攻，孙兴慜在5日与水晶宫队的比赛中进球后，时隔19天再次贡献了攻击点。本赛季孙兴慜的攻击点达到了7个（4粒进球、3次助攻）。如果加上在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛中攻入的两粒进球，他本赛季正式比赛中取得了6粒进球和3次助攻。 拥有英超历史最多进球合作记录的孙兴慜和凯恩将这一记录增加到了44球。与在该领域排名第二的切尔西队弗兰克•兰帕德和德罗巴合作的36粒进球相比，领先了8粒进球。这是孙兴慜和凯恩自去年10月9日与布莱顿队的比赛后，时隔12场比赛再次合作取得英超进球。截至目前，孙兴慜和凯恩两人分别攻入22球和为对方助攻22次。 取得联赛第16粒进球的凯恩凭借当天的进球，成为托特纳姆热刺俱乐部队史进球数并列第一。凯恩在2010年身穿托特纳姆热刺队服之后，在412场比赛中攻入266球。他与1961年至1970年在托特纳姆热刺队打进266球的吉米•格里夫斯（1940~2021年）并驾齐驱。凯恩如果再进一球，将成为继阿兰•希勒（260球）、韦恩•鲁尼（208球）之后，第三个加入英超200球俱乐部的球员。凯恩赛后在自己的推特上留言说：“追平了格里夫斯的记录，我真的很自豪。还剩下一个球（就能打破记录）。”当天，孙兴慜没有射进一球，在下半场第31分钟被队友里查利松替换下场。 当天以1比0战胜富勒姆队的托特纳姆热刺队以11胜3平7负（积36分）的成绩依旧排在积分榜第5位。托特纳姆热刺队与排名第6位的布莱顿队和第7位的富勒姆队（以上积31分）拉开了比分差距。另外，球队以3分之差紧追少赛一场的第3名纽卡斯尔联队和第4名曼联队（以上均为39分）。托特纳姆热刺队将于29日与普雷斯顿队（2级联赛）进行英格兰足总（FA）杯32强赛。托特纳姆热刺队主教练安东尼奥•孔蒂（53岁）表示，“祝贺凯恩创下新纪录。现在冠军奖杯更重要。虽然FA杯并不容易，但如果像今天这样比赛，相信会取得好成绩。”

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