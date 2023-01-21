2995.5366万人. January. 21, 2023 09:43. . 昨天是韩国出现首例新冠患者3周年。目前，确诊者、死亡者、危重症患者的减少趋势明显。从30日开始，室内戴口罩的规定将从“义务”放宽到“劝告”。经过大流行的漫长隧道，终于即将回归到新冠之前的日常生活。与家人见面的春节长假也可以以轻松的心情度过。 由于新冠疫情，韩国社会经历了史无前例的混乱和变化。接连的变异病毒先后出现7次大流行，3年间累计确诊人数达到2995.5366万人（截至20日零时）。60%的国民被感染，死亡人数超过3万人，病毒的气势非常凶猛。强有力的防疫控制给社会、教育、经济等所有领域带来了巨大的影响。要想完全恢复，今后还需要相当长的时间。 新冠疫情留下的伤痕很深。因停课而不能上学的学生们正在经历社会性薄弱、学历低下等问题。口罩的长期使用对儿童的语言发展产生了负面影响。随着非面对面、非接触的孤立生活的延长，70%的成年人也经历了被称为“新冠忧郁”的忧郁症。更不用说经济上的打击了。由于保持社会距离等营业限制，很多个体户和小商工不得不停业。大规模新冠补贴引发的通货膨胀与全球供应网危机等相吻合，导致了高物价、高利率、高汇率的三重苦难，再次把弱势群体推向悬崖边。 大流行改变的日常生活也展现了新的可能性。随着在家办公的扩散，远程办公和Workation（工作度假）等新的业务文化扎根，为正式讨论远程诊疗奠定了基础。以效率和便利性为先导的“无接触时代”的优点是今后要培养的领域。 虽然新冠疫情在一定程度上已经结束，但病毒的攻击并没有结束。新的传染病有可能再次席卷全世界。世界卫生组织和主要国家已经考虑到出现第二种、第三种大流行的可能性，开始应对。韩国也应该重新整顿保健医疗体系，加快疫苗等医疗技术的开发。从缩小学历差距、贫富差距到抚慰孤立的伤口，新冠留下的课题不少。现在是时候一起一一解开，寻找进入“后新冠时代”的新路了。

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