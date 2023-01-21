梅西和C罗的最后一次对决上演 9球进球盛宴. January. 21, 2023 09:44. by 金正勋记者 hun@donga.com. 这是里奥内尔•梅西（巴黎圣日耳曼•PSG）和克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（利雅得胜利）的最后一次对决，也是C罗在沙特阿拉伯舞台上的首秀，备受关注的比赛经过9个进球的混战，最终以PSG队的胜利而告终。 20日，在沙特阿拉伯利雅得的法赫德国王国际体育场举行的与利雅得胜利-阿尔希拉尔（以上沙特阿拉伯）联合全明星队的比赛中，PSG队（法国）以5比4获胜。PSG队派出梅西、基利安•姆巴佩、内马尔组成的“世界级前场三叉戟”，比赛开始3分钟后梅西就率先破门得分。梅西接到队友内马尔的渗透传球，左脚劲射破门。 展开反击的C罗在上半场第34分钟成功射进本人亲自创造的点球，将比分扳成1比1后，在来到赛场的6.8万多名球迷面前，用“C罗式进球庆祝动作”宣告自己进入了沙特阿拉伯舞台。在1比2落后的上半场补时阶段，C罗再次攻入一球。下半场第11分钟，全明星联队的韩国后卫张贤秀（阿尔希拉尔）用头球攻入一球。姆巴佩则在下半场第15分钟攻入点球。 虽然当天的比赛是友谊赛，但这是梅西和C罗的第37次对决，距离2020年12月欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛小组赛过去了2年零1个月。当时梅西还效力于巴塞罗那队（西班牙），C罗则效力于尤文图斯队（意大利），C罗攻入2球，帮助尤文图斯队以3比0获胜。 20日比赛结束后，C罗在自己的Instagram（照片墙）上写道“回到球场非常幸福，很高兴见到老朋友”，并上传了开球前与梅西交谈的照片。梅西也在自己的照片墙上传了与C罗拥抱的视频。

한국어