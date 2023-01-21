时隔839天，韩国从1月30日起解除室内戴口罩义务. January. 21, 2023 09:45. by 金素英记者 ksy@donga.com. “时隔839天。” 韩国政府20日表示，从30日零时起，将解除大部分与新冠疫情相关的室内戴口罩义务。为防止2019年底在中国开始的新冠病毒在韩国流行，韩国政府2020年10月下达义务戴口罩的方针，时隔2年零3个月发生了变化。但是，医院或大众交通等部分感染脆弱设施暂时将维持义务戴口罩方针。 国务总理韩德洙当天在中央灾难安全对策本部会议上表示：“考虑到春节长假（21日至24日）期间移动增加、面对面接触增加的情况，决定（把解除戴口罩义务的时间定）在长假以后。”他还说：“我们认为，（来自中国的病毒变异流入等）外来危险因素也是完全可以管理的。”此前，政府从2020年10月13日起首次实施义务戴口罩方针，去年9月仅限于“室外”解除了义务戴口罩的方针。 当初“源自中国的新冠病毒再次流行”被认为是否解除室内戴口罩义务的核心变数。仅在年初，31.5%（以4日为准）来自中国的短期入境者被确诊为确诊者，紧张气氛一度高涨，但随着最近进入稳定化趋势，对来自中国的变异病毒流入的忧虑也减少了。 根据当天的宣布，从30日开始，室内戴口罩将改为自律处理的“劝告”事项。即使不在室内戴口罩，也不会再因此缴纳“10万韩元以下的罚款”。但是，在容易感染新冠病毒的人主要使用的部分设施中，必须继续戴口罩。医疗机关、药店、部分社会福利设施（疗养医院、长期疗养机关、精神健康增进设施、残疾人福利设施）等属于这一范畴。不特定多数人使用的公交车、火车、客轮、飞机、出租车等大众交通也仍然是义务戴口罩场所。 目前剩下的新冠防疫守则实际上只有“确诊患者隔离7天”。保健当局还将正式讨论缩短义务隔离时间的方案。

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