韩美防长将时隔5年多再次前往共同警备区……发出对朝警告信息. January. 19, 2023 07:39. by 孫孝珠, 申圭鎭 hjson@donga.com,newjin@donga.com. 据悉，将于本月底访问韩国的美国国防部长劳埃德·奥斯汀决定与韩国国防部长李钟燮一起前往板门店共同警备区，目前正在协调具体日程。这是韩美两国国防首长自2017年10月以来时隔5年再次同时访问共同警备区。韩美国防部长有可能在朝鲜眼前的共同警备区对朝鲜的挑衅发出强烈的警告信息。 据韩国政府消息灵通人士18日透露，奥斯汀将于31日抵达韩国，第二天与李钟燮一起访问共同警备区。对于此次共同访问的意义，消息灵通人士表示：“向以无人机挑衅、接力发射导弹等加剧军事紧张的朝鲜传达如果再次进行挑衅，韩美将共同进行高强度应对的信息。” 2017年10月，韩美国防部长一同访问共同警备区，当时是朝鲜强行进行第六次核试验，接连发射洲际导弹级发射体等，将紧张局势提升至最高水平的时候。当时与韩国国防部长宋永武一同访问共同警备区的美国国防部长詹姆斯·马蒂斯强调：“面对金正恩的挑衅，将维持稳固的韩美同盟和铜墙铁壁般的对韩防卫态势。”此后，以2018年2月平昌冬奥会举办为契机，形成了南北和解的氛围，4月南北首脑会谈等接连不断，两国国防首长对共同警备区的访问再也没有实现。 分析认为，两国国防部长时隔5年多再次访问共同警备区，是宣告从今年起韩美军事同盟将以史无前例的水平紧密接触的象征性活动。韩美军方将于下月在美国举行国防部间讨论根据朝鲜的动核情况，以何种方式向韩国提供战略轰炸机等美军核保护伞（延伸威慑）手段的“延伸威慑手段运用演习（DSCTX）”。有分析认为，美国国防部长在此次演习之前亲自访问韩国，是为了表明美国在朝鲜核挑衅时向韩国提供延伸威慑战斗力的防卫承诺并非一句空话。 奥斯汀是尹锡悦政府上台后首次访韩，以访问共同警备区为起点，将强调韩美日安保合作，以应对朝鲜核武器、导弹威胁。其宗旨是，只有加强韩美日合作、提前建立韩美日关于朝鲜导弹警报信息实时共享系统等，才能无懈可击地应对朝鲜的核攻击威胁。

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