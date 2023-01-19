迪士尼继承人等205名超级富豪：“向我们征收富裕税吧”. January. 19, 2023 07:38. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 华特迪士尼家族的女继承人阿比盖尔·尔迪士尼、在漫威电影中饰演“浩克”的演员马克·鲁法洛等全世界205名富豪，对聚集在世界经济论坛（达沃斯论坛）的各国领导人表示，“现在马上向我们征税吧”，敦促实施富裕税。据《卫报》等媒体17日报道，自称“爱国百万富翁”的富豪们向论坛与会者发送了名为“极端大富豪”的公开信，要求消除不平等现象。 他们表示：“要想维护民主、构建合作，现在需要采取更加公正的经济措施。这个问题应是留给孩子们解决。”“解决方法很简单。作为世界代表，你们要对我们超级富豪征税，现在就要开始。”他们还再次强调：“如果不立即行动，将会带来灾难。（富裕税）是为更好的未来而进行的投资。” 他还提到了今年达沃斯论坛的主题是“在分裂的世界进行合作”。富豪们主张：“如果不挑战分裂的根本原因，讨论‘在分裂的世界中进行的合作’的‘全球精英’会议也没有意义。” 国际救护团体“乐施会”也在今年达沃斯论坛开幕之际公开的《超级富豪报告》中表示，新冠疫情席卷全球的2020年、2021年两年间新创造的财富的63%，即26万亿美元（约3.12亿亿韩元），被前1%的人拿走了。收入处于下游90%的人赚1美元的期间，上游1%的财产增加了170万美元（约20.4亿韩元），两极化现象进一步深化。

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