朴恒绪主帅在越南航空获得韩国-越南航线商务舱终生使用券. January. 19, 2023 07:38. by 金培中 wanted@donga.com. “这是对朴恒绪教练一直以来付出的辛劳、献身、光荣、胜利的感谢。” 越南国营航空公司“越南航空”向越南国家足球队主教练朴恒绪（64岁）赠送了韩国-越南航线商务舱终生使用券（voucher for eternity）。 16日，在泰国曼谷举行的东南亚足球锦标赛（三菱杯）决赛第2场比赛中，朴主教练率领的越南队以0比1负于主队泰国队后，第二天与代表队队员一起乘坐越南航空的飞机前往了越南河内。在运行中的飞机内收到机票礼物的朴教练起初对意想不到的活动感到惊讶，但听到理由后露出了灿烂的笑容。 2017年10月就任越南国家队主教练的朴教练在第二年举行的三菱杯（当时是铃木杯）上向越南赠送了时隔10年的冠军奖杯，成为了“越南国民英雄”。在约5年零4个月的执教时间里，他带领球队取得了东南亚运动会两连冠、亚洲足球联盟（AFC）亚洲杯8强、进军卡塔尔世界杯亚洲区最终预选赛等。朴教练上任之前越南队的国际足联（FIFA）排名是第134位，现在上升到了第96位。 朴教练在三菱杯结束后结束了与越南代表队的同行。越南国家电视台VTC表示：“越南足协计划举行感谢活动。目前还没有公布具体的日程。”朴教练计划最长在越南停留到3月，然后回国。

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