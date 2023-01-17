《Pachinko》获得美国评论家选择奖“最佳外语剧集奖”. January. 17, 2023 07:45. by 崔智善 aurinko@donga.com. 讲述旅日侨胞波澜壮阔人生的苹果TV+电视剧《Pachinko•柏青哥》（日本的一种弹珠游戏机）获得了美国美国评论家选择奖（Critics' Choice Awards）电视部门最佳外语剧集奖。 15日（当地时间），评论家选择协会（CCA）在美国洛杉矶费尔蒙特世纪广场酒店举行的第28届颁奖典礼上，将《柏青哥》选定为最佳外语剧集奖获奖作品。至此，韩裔电视剧继去年的《鱿鱼游戏》之后，连续两年获得评论家选择奖最佳外语剧集奖。 《柏青哥》改编自旅美侨胞李敏真作家的同名长篇小说，讲述了从1910年代到1980年代历经4代的旅日侨胞波澜壮阔的生活。虽然被分类为美国系列，但是金敏河、李敏镐、尹汝贞等韩国演员大举出演，成为了话题。 以自闭症谱系律师为主人公的ENA电视剧《奇怪的律师禹英禑》虽然也入围了同一部门的候选名单，但未能获奖。去年奈飞的《鱿鱼游戏》获得了TV部门最佳外语剧集奖和电视剧部门最佳男主角奖（演员李政宰），获得了双冠王。 在今年的颁奖典礼上，朴赞郁导演的《分手的决心》虽然很想获得最佳外语片奖，但最终遗憾的与奖杯失之交臂。该奖项颁给了讲述20世纪20年代抵抗英国殖民统治的印度独立运动家故事的电影《RRR》。

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