无人机和武器的发展. January. 17, 2023 07:46. . 虽然大家都预想到了这样的日子总有一天会到来，但不想或不想承认的事情正在乌克兰战争中发生。无人机非常活跃。用无人轰炸机攻击敌人的实验，早在第二次世界大战中就已经进行了。这种办法就是，用遥控装置操纵搭载炸弹的轰炸机使其自爆。堪称导弹鼻祖的V1、V2火箭，实际上也是从无人轰炸机的概念开始的，但发展方向变成了导弹和制导武器。 无人机再次登场的背景是小型化和机器人技术的发展。目前的战斗用无人机中，自爆无人机、杀手无人机等小型化无人机非常活跃，但由于体积小，火力和使用受到限制。今后，如果无人驾驶和机器人技术更为发达，无人机将发展成为以前只有在电影《机械战警》中才能看到的杀人武器。发展成为搭载多种武器、可以在独立判断下而不是人类远程操控下进行攻击和防御的战斗机器人，其可能性是100%。 如果说出这样的话，就会有人反驳：“机器人杀人在伦理上正当吗?”“如果机器因故障杀人怎么办?”“因此战斗机器人不能登场。” 所谓创新型武器系统，其实就是可怕的武器系统。因此，每当出现新的可怕的武器体制时，就会出现应该限制它的舆论。但这是徒劳的努力。限制新武器的主张在枪首次登场时、大炮首次登场时都曾经出现，但都没有实行。 笔者也不认为武器和杀人技术发达是值得提倡的事情。但是，遏制武器开发并不能遏制战争。长期以来，人类为防止战争做出了各种努力。但没有一种获得成功。并没有防止战争的完美方法。感伤的替代方案只是逃避现实。最有效的方法是承认人类的兽性和不合理性，不管是武器还耳战术，都要去除感伤，冷静、现实地应对。

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