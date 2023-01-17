乘坐尼泊尔坠毁客机的父子“儿子放假了，本想度过美好的时光……”. January. 17, 2023 07:46. by 李基旭记者•李清娥记者 71wook@donga.com,clearlee@donga.com. “孩子的爸爸为了和放假的儿子一起度过美好的时光，准备去（旅行）。” 16日，在尼泊尔博卡拉机场附近坠毁的飞机上，军人刘某（45岁）的妻子A某在接受东亚日报记者电话采访时，无法正常说话。飞机上有陆军上士刘某和儿子（14岁）。 A某表示，前一天看到媒体报道后认识的熟人告诉我，才得知了飞机失事的消息。她说：“（丈夫）作为军人工作，获得了很多奖项，工作非常努力，可以说是工作狂”，“对于家人来说，他也一直努力成为亲切的丈夫和开朗的父亲。”对于儿子刘某，她强忍住泪水说，“他一直很会说话，是个开朗的孩子。” 据悉，刘某最近在一个团体进修了哲学人文学教育项目，在自我开发方面也下了很大功夫。该团体相关人士对一起接受教育的同事们说：“刘某在离开之前留下了‘一直很感谢生活，很幸福。我会把鼓励之心当作燃料，平安无事地回来。我爱你们’的短信”，言语之中透露着惋惜之情。 刘某的熟人在16日接受《东亚日报》记者的电话采访时回忆说：“一起日出登山时，他是最前面帮忙扫雪的人”，“他虽然性格沉默寡言，但总是以身作则。” 连续两天对事故现场进行搜查的尼泊尔当局当天表示，刘某被列入了死亡者身份确认名单。目前尚不清楚儿子是否还活着。尼泊尔当局确认了72名乘客中68人的尸体，其中26人的身份已经得到确认。警方计划在确认已找到的尸体身份后，将其移交给家人。 据当地媒体报道，尼泊尔航空当局当天确保了将成为查明事故原因的关键的飞机黑匣子。另外，据英国及印度媒体报道，在Facebook上发现了疑似一名印度人在飞机内部拍摄的现场视频。 在长达1分30秒的视频中，有一名乘客欢呼“太有意思了”，然后飞机突然向一边倾斜，之后画面晃动，乘客们尖叫着。之后火焰持续了30多秒。 政府启动了在外国民保护对策本部，向事故现场紧急派遣了领事协助员。政府相关人士表示：“今后在事故处理过程中，将不惜提供必要的支援。”

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