俄罗斯空袭乌克兰，造成至少12人死亡，摧毁电力设施. January. 16, 2023 07:38. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 由于俄罗斯的导弹攻击，乌克兰公寓倒塌，造成至少18人死亡，俄罗斯空袭造成平民伤亡。英国表示，将在西方国家中率先向乌克兰提供主力战车。 据路透社等外电报道，据统计，当地时间14日俄罗斯发射的火箭弹落在乌克兰第聂伯罗地区9层公寓大楼内，至今已造成至少18人死亡。73人获救，其中40人正在医院接受治疗。乌克兰当局推测，40多名失踪者被压在建筑物残骸中，预计死亡人数将会增加。 路透社报道称，救援队在零下的天气里，为了营救被埋在巨大建筑物残骸中的这些人，正在孤军奋战。第聂伯罗副市长米哈伊洛·里先科表示：“被埋在废墟下的人们正在发短信，正在停止重装备作业，努力听到他们发出的尖叫声或求救信号。” 据美联社等媒体报道，乌克兰首都基辅和哈尔科夫等主要城市当天也响起了强烈的爆炸声和空袭警报。由于俄罗斯对主要基础设施的空袭，乌克兰能源部长格尔曼·加卢申科表示，“即将到来的日子将是非常困难的时间”，表示冬季电力、供暖和水供应不可避免地出现问题。 此外，英国首相办公室当天决定向乌克兰支援14辆主力战车“挑战者2”和30多辆AS90自行火炮。此前，波兰曾表示将提供14辆德国产重型坦克“豹突击队2”，但英国是第一个表示将支援主力战车的西方国家。

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