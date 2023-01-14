韩日政府去年年底就“日本企业参与征用赔偿基金”达成共识. January. 14, 2023 07:55. by 申振宇记者•高道礼记者 niceshin@donga.com,yea@donga.com. 据悉，韩国和日本政府在去年年末就日本企业参与为向日本帝国主义强占时期强制征用受害者支付赔偿金的财团基金筹集达成了共识。政府12日通过行政安全部下属的“日本帝国主义强制动员受害者支援财团”正式表明了支付赔偿金的立场，这也可以解释为，日本企业可以以捐款的形式参与支付赔偿金。政府首先利用1965年《韩日请求权协定》中受惠的韩国企业的捐款筹集财团基金，同时就日本企业的参与方式等问题与日本政府进行协商。 政府消息人士13日在与《东亚日报》的通话中表示，韩日政府朝着这个方向达成了共识，“要想满足受害者的要求，起码日本企业应该参与进来。我认为日本企业会参与其中。”但是该消息灵通人士表示：“此次达成的共识不是政府间的最终协议水平，因此有可能根据日本国内的政治情况等变数进行改变。”据悉，韩国政府正式提出解决方案后，日本政府正在关注受害者的反对情况等韩国国内舆论方向。 韩国政府的优先顺序是，对强制征用受害者负有赔偿责任的三菱重工业和日本制铁等战犯企业参与赔偿基金筹集。因为，他们即使以捐款的形式参与，才能发挥有诚意的谢罪意义，说服受害者。但据悉，政府的立场是，即使战犯企业不出面，有同感增进两国友好的日本大企业等其他普通企业也要参与基金筹集。什么样的日本企业以何种方式参与财团基金的筹集，预计将在韩日政府之间的协商过程中最终决定。 日本企业对基金筹集能做出多大贡献也是关键。虽然政府希望尽可能做出巨大贡献，但就金额等问题，韩日还需要进行协商。如果战犯企业不参与或赔偿水平达不到受害方的期望，受害人可以拒绝接受。 韩国外交部长官朴振和日本外相林芳正在政府解决方案正式化一天后的当天通了电话，讨论了强制征用受害者的赔偿解决方案。日本共同通讯社报道说：“韩国政府下属的财团将代替日本被告企业支付赔偿，这可能是得到了韩方的解决方案的说明。”韩日议员联盟会长、国民力量非常对策委员会委员长郑镇硕当天访问日本时表示：“包括强制动员受害者赔偿问题在内，日本的出口限制、有条件延长状态的《韩日军事情报保护协定》等也有望随时得到解决。”

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