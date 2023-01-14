美国：“韩半岛无核化不变”……对尹锡悦谈及“拥核”明确划线. January. 14, 2023 07:56. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国白宫就尹锡悦总统关于韩国自主拥有核武器的言论表示：“美国和拜登总统致力于韩半岛的完全无核化，这一点没有改变。”分析认为，这一表态强调了不仅包括朝鲜、同样包括韩国在内的“韩半岛完全无核化”原则，事实上表明了反对韩国自主开发核武器的立场。 白宫国家安全会议战略沟通协调官约翰·柯比当地时间12日在新闻发布会上就尹锡悦以朝鲜核威胁加剧为前提提及自主核武装的可能性表示：“明确表示，韩国也不是追求核武器。”他还表示：“韩美正在共同推进强化延伸威慑，我们将朝着这个方向前进。”这是在强调美国的政策，即，与韩国的自主核武装论保持距离，通过延伸遏制和加强韩美日三国安保合作来应对朝鲜的核威胁。 尹锡悦11日在外交部、国防部业务报告中曾表示：“由于（朝核问题）更加严重，有可能在韩国部署战术核武器，或者我们自己拥有自己的核武器。” 美国国防部提及国际核不扩散体系等，对韩国自主核开发表示了担忧。美国国防部发言人帕特里克·赖德在被问及“朝鲜、中国、俄罗斯都拥有核武器，为什么韩国不能进行核开发”时回答说：“从防止潜在使用核武器的可能性来看，与核武器不扩散、地区安保及稳定有关。”这是在委婉地指出，韩国的自主核开发不仅违反了《核不扩散条约》，还会引发东北亚内部的“核多米诺现象”。

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