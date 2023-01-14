韩国银行再次下调今年经济增长率……“低于1.7%”. January. 14, 2023 07:56. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韩国银行表示，考虑到经济衰退的忧虑，把今年经济增长率预测值从目前的1.7%再次下调。事实上，这意味着经济增长率预计将在1%左右，在高物价长期化的情况下，对经济增长前景日益恶化的滞胀（经济停滞中的物价上涨）的担忧也越来越大。 韩国银行金融货币委员会13日上午召开货币政策方向会议，将基准利率从年3.25%上调至3.50%，上调了0.25个百分点。这是继去年4、5、7、8、10、11月之后连续7次上调利率。与美国（4.25%-4.50%）的基准利率差距缩小到了1.00个百分点。 韩国银行总裁李昌墉在当天的记者招待会上表示：“物价上涨趋势仍然很高，预计今后相当长一段时间内也会超过目标水平，因此判断有必要追加上调标准利率。”去年12月的消费者物价上涨率为5.0%，虽然以去年7月（6.3%）为起点有所下降，但仍远远超过韩国银行的物价目标值（2.0%）。 韩国银行还表示，将下调今年的增长率预测值。李昌墉表示：“去年11月预测为1.7%，从期间的指标来看，增长率很有可能更低。”韩国银行计划在2月份发表的经济展望报告中提出具体的修改展望值。 李昌墉表示，目前韩国经济处于经济停滞的“警戒线”，去年第四季度（10月-12月）的负增长已成定局。

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