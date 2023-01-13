郑义宣会长荣登美国《Motor Trend》杂志“年度人物”榜首. January. 13, 2023 07:48. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代汽车集团会长郑义宣被选为今年全球汽车产业中最具影响力的人物。特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆•马斯克仅排在第42位。 12日，美国汽车专门杂志《汽车趋向Motor Trend》公开了“2023 Motor Trend Power List” 50人名单，现代汽车会长郑义宣荣登榜首。 《汽车趋向》杂志表示，郑会长拥有的未来计划和为更好的世界而努力是将其选定为第一位的理由。《汽车趋向》对郑会长评价道：“怀着对世界和产业走向何处的洞察和创造更好的世界的热情，在电动汽车和未来移动出行领域发挥着领导作用。” 《汽车趋向》还表示：“郑会长正在引领现代汽车集团进入新时代，展现了超越汽车企业CEO的面貌。他追求的大蓝图不仅包括数据、技术及软件工程，还包括组合无数移动解决方案的智能城市。” 迎接电动汽车时代，为了重现过去的辉煌，引领美国通用汽车（GM）变化的通用汽车总裁玛丽•博拉位居第二。Stellantis会长卡洛斯•塔瓦雷斯位列第4位。此外，现代汽车集团的最高创意负责人（CCO）、社长卢克•唐克沃尔克（第3位）、全球最高运营负责人（COO）何塞•穆尼奥斯（第10位）、现代设计中心负责人李相烨（第28位）、起亚设计中心负责人卡里姆•哈比布（第44位）等人也榜上有名。 正在积极扩大对电装事业和电动汽车电池投资的LG（株）代表具光谟（第20位）和LG能源解决方案副会长权英洙（第45位）也入围了该名单。经营世界电动汽车排名第一的特斯拉的马斯克仅排在第42位。《汽车趋向》解释说，这是因为特斯拉最近两年没有推出新车。 《汽车趋向》于1949年在美国创刊，是每月发行100万册以上的汽车专门媒体。每年都会公开全球汽车业界有影响力的50人力量名单，其中最具影响力的1人被选为“年度人物”。通过《汽车趋向》编辑和咨询委员们的评价和非公开投票来制定排名。

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