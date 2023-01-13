大爆冷！英超排名垫底的南安普敦击败曼城晋级英联杯四强. January. 13, 2023 07:47. by 金培中 wanted@donga.com. 曼城队全场比赛射正对方球门的次数为尴尬的0次，在英格兰足球联赛杯（以下英联杯）8强中爆冷被淘汰出局。 11日，曼城队在客场与南安普敦队的2022~2023赛季英联杯8强赛上以0比2负于对手。在最近5个赛季中，曼城队4次在英联杯上夺冠。相反，截止到12日，南安普敦队在英超（EPL）排名垫底（第20位）。南安普敦队凭借当天的胜利，自2016~2017赛季获得亚军后，时隔6年再次晋级英联杯半决赛。 曼城队将于14日与“同城死敌”曼联队展开联赛德比比赛。为了休息，当天安排了核心选手坐在替补席上。联赛射手榜首位的埃林•哈兰德（23岁）和联赛助攻榜首位的凯文•德布劳内（32岁）等球员被排除在首发名单之外。曼城队在上半场初期进攻配合不默契的时候，南安普敦乘机在上半场就攻入两球，领先对手。曼城队在下半场第1分钟和第9分钟分别派出了德布劳内和哈兰德，试图反败为胜，但未能扭转局面。 据统计专门网站“Sofascore”透露，曼城队当天的控球率为72%，远远超过了对手南安普敦队。但球队全场仅射门5次，射正球门次数0次。相反，南安普敦队在4次有效射门中取得了2粒进球。 曾效力于职业足球K联赛蔚山现代、全南天龙等球队的南安普敦队的新援米斯拉夫•奥尔西奇（31岁）在当天下半场第38分钟替补出场，并在英格兰赛场上首次亮相。奥尔西奇7日从萨格勒布队（克罗地亚）转会到了南安普敦队。 另外，诺丁汉森林队在与伍尔弗汉普顿队的英联杯8强赛上以1比1战平后，在点球大战中以4比3战胜对手，涉险进入了4强。“黄牛”黄喜灿（27岁•伍尔弗汉普顿）虽然首发出场并打了80分钟，但未能取得进球。

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