拉什福德替补上场梅开二度，帮助曼联队晋级英联杯半决赛. January. 12, 2023 07:45. by 金東昱 creating@donga.com. 曼联队在正式比赛中取得8连胜，进入了英格兰足球联赛杯（以下英联杯）4强。 11日，曼联队在英国曼彻斯特的老特拉福德体育场举行的与查尔顿队（3级联赛）的英联杯8强赛中以3比0获胜。曼联队是英联杯5冠王球队，自2016~2017赛季以后时隔6年再次挑战冠军。 去年11月6日，曼联队在英格兰足球超级联赛（EPL）与阿斯顿维拉队的比赛中以1比3败北后，时隔5天再次与阿斯顿维拉队相遇，在英联杯比赛中以4比2获胜，开启了连胜模式。截止到当天，球队已取得正式比赛8连胜。曼联队最后一次失利时，克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（38岁•利雅得胜利）首发出场，打满了全场。 C罗在本赛季即将到来之际，与上任的主教练埃里克•滕哈格（53岁）发生了不和传闻。去年11月在英国广播中向主教练滕哈格和球队发泄不满的C罗时隔1年零3个月之后离开了曼联俱乐部。C罗退出后，曼联队延续着连胜势头 C罗的空缺由马库斯•拉什福德（26岁）填补。替换当天上半场21分钟为球队首开纪录的安东尼（23岁），在下半场15分钟替补上场的拉什福德在下半场45分钟和终场前分别攻入一球。英国《卫报》报道说：“拉什福德上演了深夜秀（late late show）。” 连续6场比赛取得进球的拉什福德包括7个联赛进球在内，在本赛季已攻入了15个球。2015年加盟曼联队的拉什福德此前的单赛季最多进球数是2019~2020赛季的22粒进球。如果保持目前的状态，他有望在本赛季打破自己的单赛季最多进球记录。拉什福德在主场连续8场进球，超过了2010年韦恩•鲁尼（38岁）创下的曼联队主场7场连续进球记录。滕哈格主教练表示，“如果拉什福德继续保持对进球的集中力，本赛季将创造惊人的记录。” 另外，纽卡斯尔联队当天在英联杯8强赛上以2比0战胜莱斯特城队，顺利进入了4强。

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