一名士兵因休假期间帮助收废纸老人受表彰. January. 11, 2023 07:43. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 随着帮助正在整理废纸的老人的视频传开，一名在网上成为话题的陆军士兵将受到师长的表彰。 陆军10日表示，将于11日向传为佳话的主人公李锡圭兵长（音，22岁）授予师长表彰。李锡圭目前在位于世宗市的32师98旅机动中队担任机关枪射手。 包含李锡圭善举的视频6日在脸书“代替陆军训练所传达”页面上以提供线索的形式上传。从该视频来看，李锡圭6日下午在首尔市永登浦站一带，看到一名老人在堆积的废纸倾斜后陷入困境后，主动走上去帮助老人整理废纸。提供线索者在脸书上写道：“坐在永登浦附近的咖啡店里，看到一名国军士兵帮助奶奶。天气很冷，但是他毫不犹豫地帮助奶奶的样子太帅了，所以贴出来。” 李锡圭当时休假结束后准备回到部队，在咖啡厅目睹了奶奶感到为难的情况。他说，当时没有人帮助奶奶，他走出咖啡店帮了忙。李锡圭本来可以接着休退伍前休假（又名晚年休假），但是为了参加严寒期训练（9日-13日），他把休假一分为二，结果做上了好事，成为了佳话的主人公。训练结束后，他将于13日至27日继续休假，并于2月2日退伍。 陆军表示：“（我们）认为，李锡圭通过帮助面临困难的老奶奶的善举，为建设国民信赖的军队做出了巨大贡献，因此决定给予表彰。” 李锡圭说：“作为守护国民生命和财产的军人，我只是做了应该做的事情而已。这样被传开，我感到很不好意思。”

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