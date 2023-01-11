李在明出席检方传唤……应该进行证据、法理攻防战而不是阵营对抗. January. 11, 2023 07:43. . 就城南FC赞助费疑惑，共同民主党代表（党首）李在明昨天出席了水原地方检察厅城南支厅。这是宪政史上最大在野党的现任代表首次被检察机关传唤接受调查。李在明涉嫌在担任城南市长时允许斗山建设等辖区内6家企业变更用地用途，以便让城南FC提供160多亿韩元的赞助费。 李在明在检察厅大楼前猛烈抨击检方和政府，称“这是捏造不存在的罪行的司法政变”“传唤调查是检方挖的陷阱”。共同民主党领导层和40多名议员也同行。分析认为，这是为了突出，检察传唤不是针对李在明个人、而是针对在野党的镇压。对此，国民力量党抨击道：“这是在演受害者秀，这是要和犯罪嫌疑人李在明一起死亡的玉碎战略。”李在明的支持者和保守团体1000多名会员聚集在办公楼周围，举行了对抗集会。围绕针对李在明的调查，进步和保守展开了阵营对抗。 该事件的核心是向企业提供便利和城南FC提供赞助费之间是否存在代价性。检察机关认为，李在明接受企业关于变更容积率等的请托，反过来让城南FC提供赞助，因此适用了第三方受贿。检方去年就斗山建设的赞助费起诉了前城南市干部，并在公诉状上写道“与李在明代表等共谋”。 李在明反驳道：“签订合法合同后收取的广告费,（检方）坚持认为是赞助费。”其主旨是，招商引资和承揽城南FC广告是两码事，但检察机关强行将其捆绑在一起。共同民主党主张：“连以无嫌疑结案的事件都揭露出来，开始镇压在野党。”对警方已经进行一次无嫌疑处理、但应检察机关的要求再次进行调查这一点提出了质疑。 虽然对在野党代表的调查要慎重，但如果调查机关认为有嫌疑，就要按照规定的程序进行。收受赞助费是否是犯罪，不是根据主张，应根据证据来判断。司法程序是，通过对陈述和资料的法理攻防战来决定是否起诉，如果有问题，就通过法院判决纠正。这一过程中没有政治介入的余地，也不能试图介入。

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