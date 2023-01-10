经济学者们：“超低利率和中国高增长时代即将结束”. January. 10, 2023 08:01. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 世界经济学家们预测，超低利率和中国高增长时代结束后，高利率和中国的低增长、美中矛盾将给世界经济带来不断的不确定性和冲击。 美国哈佛大学教授肯尼斯·罗戈夫当地时间6日至8日在美国路易斯安那新奥尔良举行的全美经济学会年会上通过视频表示：“我们正处于冲击的时代，处于世界经济的转折点。过去100年间，世界经济的特别之处当然是中国的崛起，但中国的长期增长势头正在急剧放缓。”他在会上发表研究结果称，占中国国内生产总值60%的中国小城市住宅房价已经暴跌20%。 也有分析认为，新冠疫情之前的超低利率时代已经落下帷幕。美国前财政部长拉里·萨默斯预测，即使在后新冠局面下，也不会出现“结构性长期衰退（secular recession）”。他说：“第二次世界大战以后，很多学者预测会经历像20世纪30年代大萧条一样的经济萧条，但政府的基础设施投资反而实现了飞跃。大流行冲击之后，经济也不会因为各种政府支出而回到过去的超低利率和结构性衰退。”他认为，由于美中矛盾导致的国防费支出、脱碳经济转变带来的政府支援扩大等，不会出现超低利率。 对高物价解决方法的意见各不相同。美国哥伦比亚大学教授约瑟夫·斯蒂格利茨指出：“联邦储备委员会的紧缩对抑制新冠战争带来的供应冲击所产生的高物价没有帮助。”但国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔·奥利维尔·戈兰卡斯表示：“即使失业率上升，美联储和各国中央银行也要继续保持物价稳定的意志。”

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