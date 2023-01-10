黄仁范以远射攻入个人希腊联赛首粒进球. January. 10, 2023 08:00. by 金培中 wanted@donga.com. 黄仁范（27岁•奥林匹亚科斯•照片）攻入了自己在希腊职业足球联赛的首粒入球。 8日（当地时间），黄仁范在与沃洛斯NPS队的2022~2023赛季希腊足球超级联赛（1级联赛）客场比赛中，在球队1比0领先的上半场第22分钟又攻入一球。奥林匹亚科斯队最终以4比0大胜沃洛斯队。 黄仁范在联赛中连续3场比赛都取得了攻击点。在此前的2场比赛中，黄仁范分别贡献1次助攻，当天通过前场施压从对方阵营抢断皮球，随后他带球突到对方禁区左侧，突然用一记左脚中距离射门。对方守门员为了拦住球而跳得很高，但球却飞入了右侧球门。 这是去年7月转会到奥林匹亚科斯队的黄仁范在正规联赛上攻入的首粒进球。本赛季黄仁范在当天的比赛之前，在正规联赛中没有取得进球，只贡献了4次助攻。加上去年8月在欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯与阿波罗•利马索尔队（塞浦路斯）的预选赛决赛轮加时赛上攻入的1球，黄仁范在本赛季的正式比赛中攻入2球，助攻4次。 当天，黄仁范发挥出了球队进攻的起点作用，带领球队取得了胜利。本场比赛他的传球成功率高达92%，5次长传全部成功，并贡献了3次铲球。足球统计网站“Fotmob”赛后给黄仁范打出了两队球员中最高的评分8.4分。黄仁范在比赛结束后在自己的照片墙上上传了自己的比赛照片，并留言说：“感谢所有在这么晚的时间里观看比赛并表现出关心并发送助威信息的人。我会更加努力的。” 当天，与黄仁范同队的另一名韩国球员黄义助（31岁）未能进入比赛大名单。黄义助自去年10月18日与PAOK沙朗历基队的比赛中替补出场后，已连续10场比赛未能出战联赛。

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