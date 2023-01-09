没有人是“非法”的. January. 09, 2023 07:34. . “国际社会一直认为，将超期滞留的移民称为‘非法滞留者’，给他们刻上‘非法’的烙印，会助长厌恶情绪，因此应该使用‘未登记’、‘非正规’等中立用语。人类本身不可能是‘非法’的，其存在本身也不能成为‘非法’。”―出自禹春熙《苏子叶斗争记》中 作为社会语言学家，在我们的生活中漂泊流浪，怀疑不知不觉中支配我们的话语是家常便饭。最近我最感兴趣的单词是“非法”。有人说，对某些人来说，乘坐地铁本身就是非法的，因此对这句话产生疑问也许是理所当然的。后来遇到了上面的文章。以怀疑语言为职业的我为什么毫无怀疑地接受了“非法滞留者”这句话呢？ 不久前接到了告知违反交通法规事实的通知书。路过学校门口时，似乎暂时想别的事情，但稍微超过了规定速度。那么，我是“非法司机”吗？如果允许这样称呼，这样描述道路也是有可能的。“韩国的道路上到处都是非法（黑车）司机”，但我们并不使用非法司机这个词。禹春熙指出了这一点。超过滞留期限是违反行政程序的行为，并不是犯刑事罪行。尽管如此，韩国一直将未登记的滞留者打上“非法滞留者”的烙印。《苏子叶斗争记》展现了韩国社会描绘的移居劳动的地狱图。即使被称为奴隶劳动的事例，也毫不奇怪的画中移居劳动者的生活，告诉我们遗忘的理所当然的事实。也就是说，不论非法人、登记、未登记，移民劳动者都是无法与韩国社会分离的韩国社会的一员。所以现在是想象“更大的我们”的时候了。

한국어