总理室收集公职人员违法行为情报……由总统室进行核实. January. 09, 2023 07:35. by 張寬錫 jks@donga.com. 据悉，政府决定将高层公务员监察工作二元化，由国务总理室负责收集二级以上高层公务员的违法行为情报，并由总统室新设的公职人员监察调查组负责进行调查和核实。也就是说，进入执政第二年，想要加强公职社会纲纪的总统室将以总理室的违法行为情报为基础，直接出面对高层公务员监察进行核实。分析认为，尹锡悦总统按照大选公约废除民政首席秘书室后，正在完善公职社会监察过程中暴露的问题，强化部分功能，为公职社会注入紧张气氛。 据执政党8日透露，总统室公职纲纪秘书室下属的公职人员监察调查组将把重点放在调查公职人员违法行为上。去年12月新设的国务总理室下属的国务调整室公职服务管理官室的监察调查组将负责收集非法行为的情报。也就是说，政府把情报收集和调查核实分开实施，以保障朝着客观的方向全面整顿监察系统。据悉，总统室监察调查组将由检察厅、警察厅、国税厅派遣的10名以下人员组成。 监察调查组的主要调查对象很有可能是总统任命的高层公务员和公共机关负责人等。政府联合预防腐败推进团把重点放在结构性腐败上，因此有观察人士认为，将对废除民政首席秒书室后实际上处于空白状态的高层公务员对象正式展开监察。执政党核心相关人士解释说：“政府上台后，负责高层监察的人员严重不足，这意味着应因废除民政首席秒书室后变化的环境，加强部分技能和人力。”

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