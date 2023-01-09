新年首次高层党政协议会：“教育部支援大学的权限，将在3年内移交给地方”. January. 09, 2023 07:35. by 权九龙记者 9dragon@donga.com. 国民力量党、政府、总统室8日在新年第一次高层党政协议会上决定，截止到2025年，将把目前教育部支援财政条件困难的地方大学的支援大学相关权限移交给地方或委任给地方，同时还将推进对经营不善大学的结构改革。 党政当天下午在国会召开会议，讨论了教育部的地区定制型教育改革推进方案和产业通商资源部的釜山世界博览会申办支援计划。国民力量好紧急对策委员会委员长郑镇硕和院内代表朱豪英、国务总理韩德洙和社会副总理兼教育部长李周皓、总统秘书室长金大棋和总统国政企划首席秘书李官燮等出席了会议。 国民力量党首席发言人梁琴喜在会后会见记者时表示：“今年将在5个市道示范推进把支援大学相关权限移交给地方，将果断取消（大学）新设学科、定员调整、学舍运营、财产处理、评价等方面的限制。”这是为了建立“地区革新中心大学支援体系”，以便地方大学和地区构建教育的良性循环发展生态系统。梁琴喜表示，“决定推进解散（不良大学的学校法人）时允许向公益法人、社会福利法人等捐赠剩余财产的方案”，为此将在年内制定《私立大学结构改善支援相关法律》。 与此同时，党政为了釜山申办将于今年11月决定的2030年世界博览会，决定4月进行实地考察，同时在6月和11月的陈述中积极宣传差别化因素。

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