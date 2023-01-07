NFL的哈姆林苏醒了……醒来后第一句话是“我们队赢了吗？”. January. 07, 2023 07:39. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 在美国职业橄榄球联盟（NFL）比赛中因冲突而失去意识的布法罗比尔队的安全（防守球员）达玛•哈姆林（25岁•照片）苏醒了。 美联社6日报道说：“因抱人截球而晕倒的哈姆林5日晚恢复了意识。”哈姆林在3日与辛辛那提猛虎队的NFL比赛上半场，为了阻止对方接球手蒂•希金斯（24岁）的突破，试图抱人截球时晕倒，失去了知觉。在此过程中，胸部撞到希金斯右肩后心脏骤停的哈姆林被紧急送往了辛辛那提大学医院。 哈姆林清醒后，开始与床边的家人和朋友进行文字沟通。当时他的第一个问题是“我们队在3日的比赛中获胜了吗？”负责治疗哈姆林的辛辛那提大学医院的医生蒂莫西•弗里茨博士回答说：“是的。哈姆林你在你的人生赛场上获胜了。” 弗里茨博士表示：“虽然哈姆林还在重症监护室，但神经学功能似乎很正常。听完故事后，身体可以原封不动地起来。”据辛辛那提大学医院的医护人员透露，哈姆林的身体功能正在逐一苏醒，但为了呼吸，在喉咙里插入管子，所以无法说话。 听到哈姆林恢复意识的消息后，美国总统乔•拜登在自己的推特上留言说：“这是好消息。达玛，就像我昨天告诉你的父母一样，我和妻子正在和美国的所有国民一起为你和你的家人祈祷。” 在辛辛那提队以7比3领先的情况下被中断的3日NFL比赛今后也不会重赛。NFL事务局计划制定与当天两队的比赛结果无关的附加赛种子队和日程。 哈姆林为了给孩子们分发玩具，在2020年成立了捐赠基金会“ChasingMs”，但哈姆林在比赛途中晕倒的消息传开后，两天内就募集了772万美元（约101亿韩元）的捐款。基金会成立后到去年12月为止，募集的全部捐款还不到3000美元。

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