束缚朝鲜的外国人力成为“瓶颈”，这样下去很难突破出口危机. January. 06, 2023 07:45. . 韩国造船企业因找不到造船人力而急得直跺脚。由于低工资和统一的每周52小时制等原因离开工作岗位的国内技能人力回到现场非常缓慢。但是，即使想增加外国劳动者，也并不如意。通过政府入境审查部署的速度缓慢，数字也远远不足。造船企业接到巨额订单后，仍然担心因交货期延迟而提出索赔。 去年，韩国造船海洋、三星重工业、大宇造船海洋等造船业界的“三巨头”连续两年超额完成了订单目标。也就是说，提前确保了3-4年的工作量。特别是，由于乌克兰战争导致能源供应受阻，世界各国对韩国造船企业具有压倒性竞争力的高价液化天然气运输船舶的需求剧增。问题是很难找到造船的人力。 实际上，2014年超过20万名的造船业从业人员去年减少到了不到一半的9万多名。减少的人力大部分是焊工等现场人力。在此期间，造船业经济不景气，再加上每周52小时制的扩大，连延长劳动津贴都拿不到，很多劳动者为了寻找其他工作岗位而离开了。也就是说，目前除了多使用外国劳动者之外，没有其他对策。 去年4月，政府也以这样的理由取消了有关造船业的特定活动签证人员限制，但是到年末为止，新聘用的外国焊工只有90多名。因为产业通商资源部、法务部等相关部门在审查文件的过程中出现了瓶颈现象，入境时间最长推迟了5个月以上。外国劳动者功能验证机构的变更、负责公务员人数不足等被选为理由。 造船业界预测，今年第三季度将缺少1.3万名生产人力。如果不能补充人力，就不能及时制造船舶并交货，因此要向订购企业赔偿巨额补偿金。被交货期追赶的部分造船企业开始将下功夫获得的活儿转包给中国企业。 韩国政府预测今年韩国的出口将比去年减少4.5%，并鼓励扩大出口。像造船业界的人力不足一样，从急需解决的现场问题开始逐一解决，相比一百句话，扩大出口更为重要。

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