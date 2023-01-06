“把人工智能作为发明者申请专利”……美国开发人员向专利厅提起诉讼. January. 06, 2023 07:45. by 池明勳 mhjee@donga.com. 人工智能能否被认定为发明者? 据专利厅5日透露，美国人工智能开发人员史蒂芬·泰勒去年底以韩国专利厅为对象，向韩国法院提出了行政诉讼。因为专利厅没有接受把人工智能作为发明者的专利申请，泰勒提出了诉讼。 泰勒去年5月在韩国等16个国家申请了分形（fractal）结构的食品容器和模仿神经动作引起注意的灯装置等2种产品的专利。泰勒当时把（自己开发的）人工智能“DABUS”写为发明者。泰勒说：“我没有申请专利产品的知识。这是由人工智能在学习一般知识后自己创作的。” 但是，专利厅根据去年9月把专利申请人规定为“发明人或其继承人”的《专利法》条款（第33条第1项），做出了无效处理。韩国、美国、欧洲等主要国家的专利厅只承认自然人是发明者。但是，德国联邦专利法院去年3月只认定自然人为发明者，但允许同时记载人工智能相关信息。专利厅厅长李仁实表示：“人工智能技术急剧发达，将综合国内外诉讼结果，完善人工智能知识产权相关制度。”

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