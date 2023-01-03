五大科技企业去年市值蒸发3万亿美元. January. 03, 2023 07:53. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 据美国《华尔街日报》1日报道，去年脸书的母公司元和苹果、亚马逊、奈飞、谷歌等5家大型科技企业的“FAANG”的市价总额减少了3万亿美元（约3789万亿韩元）以上。 《华尔街日报》分析说，“技术股价跌离了光荣的时代”，对基准利率变动敏感的大型技术股的跌幅特别大。2020年和2021年，各国为克服新冠疫情而采取扶持政策，流动性充足，技术股股价暴涨。但是去年受美国中央银行美联储多次上调利率的影响，出现了比其他领域企业更大的跌幅。 去年全年，元股价下跌64%。在五大科技企业中跌幅最大。在经济萧条的忧虑中，企业减少了数字广告费，围绕元今后作为主力事业提出的“元宇宙”的不确定性增大，投资者纷纷抽身。去年下半年，股价下跌幅度一度接近70%，但宣布裁员1.1万人后，跌幅有所减少。 奈飞股价下跌51%。据分析，这是由于用户流失、新的广告费用制落实缓慢的影响。亚马逊股价跌至一年前的一半水平。在最大购物旺季去年11月和12月即将到来之际，接连出现了警告美国消费不振的声音。谷歌因搜索广告减少等原因下降了39%。苹果也因中国的“新冠清零”封锁政策导致生产减少等原因下降了27%。 去年，以大型股为中心的标准普尔500指数比一年前下降19%。这是自2008年全球金融危机爆发以来最差的成绩。五大科技企业在标普500中所占的比重也从2021年的17%减至去年的13%。 纽伯格伯曼资产运用的投资负责人埃里克·克努钦表示：“钱免费的时候，投资者们把价值放在未来收益，特别是增长股上，但如果利率上涨，一切都会改变。”有预测称，考虑到这一点，只有美联储下调利率，技术股价才能反弹。

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