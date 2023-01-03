为应对朝鲜威胁，韩国军方将创建“核武器-大量杀伤性武器应对本部”. January. 03, 2023 07:53. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 为应对朝鲜的核武器和导弹威胁，韩国军方2日成立了“核武器-大规模杀伤性武器应对本部”。军方计划以应对“核-大”本部为母体，最早于明年创建总指挥对朝杀伤链（先发制人打击）等韩国型三轴体系的战略司令部。 韩国军方表示，成立“核-大”本部将成为大幅加强针对朝鲜核威胁高度化等多种威胁的遏制和应对态势的契机。陆军少将朴厚成（音，陆军士官学校第48期）被任命为首任“核-大”本部长。“核-大”本部是在现有联合参谋本部战略企划本部下属的“核武器-大量杀伤性武器应对中心”中增加信息、作战、战斗力、战斗发展功能后扩张而成的。随着“核-大”本部的创立，联合参谋本部组织从情报、作战、战略企划、军事支援本部等4个本部体制改编为5个本部体制。 联合参谋本部议长金承谦在当天的创建仪式上表示：“希望‘核-大’本部在加强我军遏制和应对朝鲜核武器和导弹威胁的能力和态势方面发挥中枢作用。”军方相关人士表示：“‘核-大’本部将主导韩国型三轴体系的发展，综合运用网络、电子光谱、宇宙领域的能力。特别是作为战略司令部的母体部队，计划通过运营及验证，推进创建最适合我国战略环境的战略司令部。” 战略司令部将全权负责杀伤链、韩国型导弹防御体系、大规模惩戒报复等韩国型3轴体系，并指挥“玄武”系列弹道导弹、F-35A隐形战斗机、装有潜射弹道导弹的3000吨级潜水艇等对朝战略资产的作战。

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