土生土长的“野兔”在哪里生活了多久？从今年开始可以确认. January. 03, 2023 07:53. by 李美智 image@donga.com. 从“癸卯年”的今年开始，可以确认韩半岛固有物种“野兔”的栖息地和栖息密度。野兔在2005年被排除在野生动物保护•管理法指定的狩猎动物（可猎取野生动物）之外，此前没有发表实态调查。 环境部所属的国立生物资源馆1日表示，从2023年开始，野兔将被列入“野生动物实态调查”对象。每年实施的野生动物实态调查是以狩猎动物和环境指标动物等20多种为对象进行的。野兔从2005年开始被排除在狩猎动物之外后的18年间，虽然是韩半岛的固有物种，但栖息密度和分布却一无所知。 广泛栖息在韩半岛的韩国特有种野兔（Lepus coreana）是属于兔目、兔科的哺乳动物。目前，兔子目共报告了2科12属92种兔子。其中属于野兔属的兔子，鼻梁宽，额头白，有小斑点，区别于其他兔。野兔的“野”是意为山的“山”的土话。换句话说，野兔就是山兔。到目前为止，有广为流传的童谣《野兔》，是韩国人非常熟悉的存在。 但是在野外亲眼看到野兔不是件容易的事情。野兔最初非常敏感和敏捷，因为它们面临很多捕食者，如猫、猞猁和雪貂。而且它们的速度也非常快，即使在山上也能以80公里的时速行驶。“逃跑”的俗语“토끼다（逃跑•不及物动词）”是从这种快速逃跑的兔子习性中衍生出来的。2018年，国家生物资源馆对6只野兔进行追踪调查，结果显示，它们的行动圈最大达274712.8平方米。 有人推测，随着栖息地的减少，野兔的个体数量可能比过去有所减少。事实上，野兔们与名字的意思不同，比起山，更喜欢生活在开阔的草丛中。造林事业以后，韩国的森林变得茂密，但灌木和紫芒林反而减少了。因此，野兔的栖息地也随之减少。实际上，持续到2004年的“野兔全国实态调查”中，每100公顷野兔个体数在1999年为11.5只，2001年为12.3只，持续增加，但2002年以后这一趋势有所减弱，2004年减少到了每100公顷8只。 资源馆相关人士表示：“野兔是典型的食草动物，是其他捕食者的主要食物。因为繁殖比较多，而比较脆弱，个体数对周围环境的变化反应敏感，所以作为环境指标动物也很有意义”，“今年正好是癸卯年，兔子再次被纳入野生动物实态调查对象。” 另外，家养兔不是野兔，而是欧洲产的穴兔，不能随意放养。有扰乱生态系统的危险，而且兔子是动物保护法上的宠物，因此有可能受到“遗弃”的处罚。最近，首尔西大门区某小学的教师们将学校饲养的数十只穴兔放生到京畿军浦的事实被曝光后，遭到了动物团体的围攻。

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