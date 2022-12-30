仁川机场免税店开始招标，新事业者将从明年7月开始运营. December. 30, 2022 07:40. by 郑顺九记者 soon9@donga.com. 仁川国际机场免税店招标项目于29日开始。预计免税企业今后将根据旅客人数支付租金。 仁川国际机场公社29日发布了包含上述内容的选定第一航站楼、登机楼、第二航站楼免税事业权运营事业者的招标公告。竞标对象包括5个普通事业权（63个卖场，2.0842万平方米）、2个中小、中坚事业权（共14个卖场，3280平方米）等共7个。 仁川机场计划在明年2月22日之前接受投标提案书，选定中标者。据悉，新事业者将从明年7月开始运营。 一般经营权分为香水、化妆品和酒类、香烟（2个）、时装、饰品、精品（2个）、精品（1个）。2个中小、中坚事业权以所有项目为对象。合同期限基本为10年。 仁川机场计划在第二航站楼东西侧的出境处建设仁川机场首个复式免税店，吸引大规模名牌精品店加盟。另外，事业者偏好度下降的登机楼和第一旅客航站楼内的非效率卖场减少了约3300平方米，第二旅客航站楼卖场面积从1.0208万平方米增加到1.3484万平方米。 租金体系从缴纳固定租金的方式转变为“旅客租金”的形式。这是将机场旅客人数乘以事业者提议的旅客单价来计算租金的方式。仁川机场表示：“可以应对新型冠状病毒感染扩散等旅客骤减状况。”

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