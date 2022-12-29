美、日、意加强对来自中国的入境者的检疫. December. 29, 2022 07:40. by 华盛顿=常驻记者文炳基、北京=常驻记者金基龙、李知云记者 weappon@donga.com、kky@donga.com、easy@donga.com. 据美国媒体当地时间27日报道，美国正在研究加强对来自中国的入境者的检疫措施。在中国国内新冠确诊感染者剧增的情况下，中国当局表示将从明年1月8日起开放国境，美国为了防止病毒在国内的传播，将限制入境。据悉，日本公布了对从中国出发的游客加强入境限制方针，将禁止从中国出发的飞机抵达北海道、福冈、冲绳等著名旅游目的地所在的主要城市国际机场。印度、马来西亚、孟加拉国、意大利伦巴第地区等世界各地正在加强对来自中国的游客的检疫。 据美国彭博社、路透社报道，美国拜登政府相关人士表示：“国际社会对中国尚未公开新冠病毒扩散的透明资料表示担忧，为了保护美国国民，正在研究适用于从中国入境者的新冠病毒防疫新对策。”该人士表示：“虽然没有公开具体的入境审查强化对策，但是正在考虑与日本、马来西亚等类似的措施。”日本将从30日起对来自中国的所有入境者进行新冠病毒检查，隔离确诊者。彭博社报道说，马来西亚将加强对从中国入境者的感染与否的追踪和监视。 据香港《明报》28日报道，日本外务省决定，从30日起，从中国内地、香港、澳门出发的飞机只能利用东京成田、羽田、大阪关西、名古屋中部等4个国际机场。韩国防疫当局28日表示，从16日起，通过对从中国入境的所有新冠确诊患者进行基因变异的“全基因组分析”，正在检查感染了何种变异病毒。这是为了防止中国发生新型病毒变异扩散到国内而采取的措施，还将于30日确定并公布适用于从中国入境者的追加防疫措施。

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