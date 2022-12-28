碎瓷的隐喻. December. 28, 2022 07:41. . 有些人具有用适当的隐喻说服人的才能。琼•哈利法克斯也是这样的人。他是崇山大师的弟子、世界级的禅师、作家、优秀的医疗人类学家，他提出的“金继”隐喻具有微妙的说服力。 众所周知，“金继”是指粘碎瓷器的日本式技法。该技术是将破碎的位置用漆粘合剂粘贴，用金粉填充接缝，复原陶瓷。它毫不掩饰地暴露出破碎的痕迹，赋予陶瓷新的认同感。相同又不同，在同一位置生成的美丽。 哈利法克斯把“金继”作为对人类生活的隐喻。对他来说，修缮后的陶瓷器隐喻了“虚弱、不完整，但同时也是美丽、坚韧的人类心灵”。人因伤而分裂、破碎、残缺的心，如果像陶瓷一样重新粘和上去，就会变得更美丽、更强大。但这并不意味着在所有情况下，所有伤口都可以适用。因为对于那些承受不了伤害，过着抵押生活的人来说，这是非常残忍的话。而且即使碎，也要适当的破碎才能修补。但是，在适当的情况下，伤口和痛苦可能会成为“开发不被风动摇、站稳脚跟的更强大的能力”的契机。也就是说，虽然修缮后的陶瓷不能像以前一样能回到过去的样子，但即使有伤口，也许因为有伤口，所以有可能成为具有与以前自己不同的美丽和价值的人类。 经常去日本旅行的哈利法克斯在虽然有修补过的痕迹，但依然美丽的陶瓷中发现了治愈伤口的隐喻。如果说受到伤害是不可避免的宿命，那么就像破碎的陶瓷通过金继变得完整一样，我们也不应该隐藏或拒绝这种伤口，而是作为一种金继来“修补”我们的心，成为更加坚固和珍贵的存在。真是温暖智慧的思维啊。

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