今年又是7600万韩元……如期而至的“全州不露脸的天使”. December. 28, 2022 07:41. by 全州=朴英敏记者 minpress@donga.com. 从2000年开始每年圣诞节前后都给困难邻居带来温暖的全北全州“不露脸的天使”在第23年的今年也如期而至。 27日，据全州市透露，当天上午11时1分左右，完山区老松洞居民中心接到了一个电话。一位声音粗重的中年男子说：“我把箱子放在城山教会附近幼儿园的车辆下面。请为有困难的人使用”，然后挂断了电话。 接到电话的吴敏熙书记员突然站起来说：“今年不露脸的天使再次如期而至了”，同事们欢呼起来。吴书记员等4名职员一口气跑到城山教会，发现了幼儿园车辆下面的一个箱子。 职员们把箱子带到居民中心，小心翼翼地打开了箱子。箱子里装着用黄色橡皮筋捆绑的5万韩元纸币和装满硬币的猪储蓄罐、一封信。现金共计7600.558万韩元，信中写道，“希望对因没有大学学费而放弃梦想的全州学生和少年少女家长有所帮助。希望他们多多加油，实现所有想要实现的事情。提前祝大家新年快乐。” 该捐赠者从2000年4月要求“为困难邻居使用”并留下58.4万韩元开始，每年捐赠数百万韩元到数千万韩元不等，但完全不公开自己的名字和脸，被称为全州“不露脸的天使”。2019年，放在老松洞居民中心附近的6000多万韩元被盗，经历了迂回曲折，但天使仍在继续善行。通过当天的捐款，截至今年累计捐款达到88473.369万韩元。 全州市计划，根据捐赠者的意愿，将捐款用于地区学生的奖学金和对少年少女家长等的支援金。全州市相关人士表示：“由于不露脸天使的善举，全州被称为‘天使之城’，效仿他匿名赞助的市民也在持续增加”，“将天使们的赞助金好好传达给困难的邻居。”

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