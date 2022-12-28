白宫：“就朝鲜无人机入侵的性质，与韩国进行紧密协商”. December. 28, 2022 07:42. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国白宫就朝鲜无人机入侵韩国领空并在首尔上空飞行一事表示：“就入侵的性质问题，正在与韩国进行紧密协商，认识到韩国保护本国领土的必要性。” 白宫国家安全保障会议发言人当地时间26日在回答《东亚日报》提问时表示：“已经获悉朝鲜无人机越过军事分界线飞行的报道。”白宫还强调：“美国对保卫韩国的承诺就像铁桶一样。”美国国务院也表明了与白宫相同的立场。 白宫国家安全保障会议表示，韩美当局正在就朝鲜无人机入侵的性质进行协商。这可以解释为，已经考虑到了此次挑衅有可能超出单纯的威胁。有人担心，朝鲜派遣无人机深入首尔，可能是为了考验韩美军方的应对态势，同时拍摄军事设施等，是旨在掌握局部挑衅目标的事前侦察。因此有分析认为，美国有可能通过战略资产或侦察资产等方式向朝鲜发出警告。 美国专家们对未能击落飞翔在首尔上空的朝鲜无人机、暴露出防空网漏洞表示担忧，称“可能会成为严重威胁”。前国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿大卫·斯蒂尔韦尔对“美国之音”电台表示：“（朝鲜无人机）在金浦、仁川等航空运航较多的地区飞行是直接的威胁，（韩国军队和驻韩美军）如果没有开发出击落无人机的力量，就应该具备这一能力。” 兰德研究所首席研究员布鲁斯·贝内特表示：“据我所知，朝鲜为了确保无人机技术开发，向俄罗斯派遣了要员。朝鲜可以用拥有的数百架无人机运送生化武器。”他还强调：“朝鲜用无人机进行威胁的忧虑早已为人所知，但韩国的应对准备不够充分，必须具备‘零渗透’政策。”

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