外出就餐和出租车费上涨……MZ一代“以家庭派对的形式举行年底聚会”. December. 28, 2022 07:41. by 崔美松记者 cms@donga.com. “费用只有平时聚会的三分之一。我提议明年在别的朋友家里聚一聚。” 24日，在自己位于首尔麻浦区的自炊房里与大学同学们举行年末聚会的蔡惠善（音，27岁）发表了第一次经历的“家庭派对”感想。她说：“食物用速食食品做了吃，一起睡在自炊房里，连回家路上的出租车费都没有，决定明年也把年级聚会延续到其他朋友家，以家庭派对的方式进行。” 最近，“家庭派对”在年轻人之间成为年末聚会文化。不仅可以节省费用，而且还可以享受各自想要的食物和酒类，因此正在成为高物价时代MZ一代（千禧一代+Z一代）的选择。过去，新冠疫情扩散后，为了避免聚会人员限制，一些人选择在家里或宿舍举行“小伎俩”聚会，没想到，解除保持社会距离后，这种方式的聚会反而进一步扩大。 ○ 既节省预算，还可演绎多种风格 居住在首尔的大学生宋瑞英（音，24岁）最近在高物价中为了减少费用负担，决定以家庭派对的形式与朋友们进行年末聚会。小宋说：“还有很多朋友还在准备就业，但是外出就餐费用上涨了很多，去过得去的地方，算上酒钱都要每人花4万、5万韩元以上，出租车深夜附加费也上涨了，住在京畿道的朋友们的交通费负担也加重了，所以决定这次在家聚会。” 如果在餐厅聚会，各自选择自己喜欢的食物和酒类是有限的，但家庭派对就有一个优点，各人都可以按照自己的喜好享受，还不用在意其他客人的眼光。仅本月就举行第三次家庭派对的上班族李珠英（音，29岁）说：“如果想在餐厅等地方设置气球和彩带搞活动，要在意周围人的眼光，家庭派对为了上传到‘照片墙’的照片，可以翻着花样拍摄，很方便。” ○ “相比人多的地方，更喜欢家里” 梨泰院万圣节惨案发生后，回避人群聚集的氛围也发展为偏爱家庭派对的现象。大学生韩慧妍（音，22岁）说：“年底想和朋友们在家聚会，制作YouTube上流行的‘糕点屋’，拍认证照，享受小小的乐趣。梨泰院惨案发生后，不管怎么说，我都会避开人多的地方。” 如果家里不适合搞聚会，还有租用市中心派对空间享受的情况。因此，派对空间租赁企业正在享受年末的繁荣。上班族韩胜勋（音，25岁）解释说：“本月初向首尔江南有名的派对房预约企业咨询了代室，但在两个月前都已经预约完了。” 仁荷大学消费者系教授李恩熙（音）表示：“在高物价持续的情况下，年轻人对家庭派对的偏好将持续一段时间，如果家庭派对像在外国一样普及，餐饮业界的年底和圣诞节也会出现与以前不同的情况。”

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