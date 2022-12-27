日本首相岸田对日银总裁黑田说：“除了必要的话以外，不要说话”……阻止超低利率政策. December. 27, 2022 08:01. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 《朝日新闻》26日报道，在日本银行（日本央行）上调长期国债利率上限、事实上上调利率之前，日本首相岸田文雄会见日本银行总裁黑田东彦时表示：“在记者会上，除了必要的话，什么都不要说。” 对此，有分析认为，这无异于岸田向日本银行下达了寻求结束超低利率政策战略的指示。有分析认为，为刺激经济而提出量化宽松的10年间“安倍经济学”落下帷幕，是因为岸田的强烈意愿。 据《朝日新闻》报道，岸田上个月10日在首相官邸接见黑田总裁时提出了上述要求。对于以独立于政府为核心的中央银行，日本首相直接提及经济政策方向是非常罕见的。 分析认为，黑田今年9月曾表示,“暂时不会上调利率。不是几个月，而是可以理解为两三年左右”，岸田的讲话是对黑田立场的制动。黑田即将于明年4月任期结束而卸任，似乎表示要继续维持超低利率政策，这在岸田看来是“越线了”。 《朝日新闻》报道了前日本银行干部的发言：“在大规模量化宽松开始的时候，黑田总裁还以100分满分回应安倍首相的要求，但现在（黑田总裁）成了危机管理的对象。” 在岸田向黑田施压后，日本银行实际上采取了上调利率的措施，因此很多人预测日本明年将正式实施退出战略。大部分观察人士认为，以明年4月日本银行总裁更迭为契机，将上调年-0.1%的政策利率（基准利率），并减少日本银行大规模购买国债的操作。

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