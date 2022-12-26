外媒：“20日间，中国人口18%的2.48亿人感染新冠”. December. 26, 2022 07:50. by 金祺容 kky@donga.com. 据美国彭博社等媒体报道，中国当局在非公开内部会议上推算，仅本月就有约2.5亿人感染新冠病毒。 彭博社、英国《金融时报》和香港《明报》25日援引21日非公开举行的中国国家卫生健康委员会内部会议资料报道说：“据推算，本月1日至20日，中国14亿多人中约18%的2.48亿人感染了新冠病毒。”《金融时报》报道说：“该内容是由国家疾病预防控制局副局长孙阳发表的。” 彭博社报道说：“在当天的非公开会议上，据推算，仅20日一天，中国全境就有3700万人感染。”中国政府当天正式公布，一天新增确诊患者为3049人。 中国政府7日废除只要出现1名确诊患者就封锁相关地区的“新冠动态清零”政策前后，新冠确诊患者剧增，但当局没有对外公开。如果中国当局的推算正确，那么在短短20天内，就相当于世界上确诊人数最多。美国疾病控制预防中心当地时间23日表示，3年间美国累计确诊人数正式超过了1亿人。 据彭博社报道，中国政府计划从明年1月开始废除对从海外入境的人的强制隔离等，完全开放边境。这样一来，包括韩中两国在内，来往于中国和世界的人员交流将进一步扩大。

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