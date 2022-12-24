“有没有那种改变坏人的奶奶角色？”. December. 24, 2022 09:36. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “如果想写我的年龄，就叫我‘数千岁’吧。” 这是演员金惠子会见记者时说的话。如果饰演角色，就要完全成为“那个人”的她表演十分投入，好像真的过着那样的生活一样。 1961年作为KBS公开招聘第一期演员出道，在《田园日记》（1980~2002年）、《妈妈生气了》（2008年）、《母亲》（2009年）等电视剧和电影中活动了60多年的演员金惠子。 这本书是继《用花也不能打》（2004年）之后时隔18年推出的书，讲述了她对演技人生的告白。该书由编辑采访作者，并以作者的日记、采访报道等为基础制作草稿后，由作者重新修改的方式完成。 作者记得的最初舞台是6岁。当时延世大学医科大学学生们表演的话剧《生命的祭坛》中，她饰演被狗咬死的孩子。名字叫惠子。之后在电视剧《住在清潭洞》、《耀眼》中作者饰演的角色名字都是本名惠子。作者在讲述这个故事时说：“演技就是我。” 资深演员选择作品的基准是什么？“即使角色在人生的束缚中饱受痛苦，但其中也能看到针眼般的希望吗？”她说，“即使徘徊在生活的底层，也会观察那里有没有希望，有没有演绎希望的地方。我努力寻找明天的故事，并把它演绎出来。” 实际上，每当遇到困难时，她都会通过投入作品来战胜困难。“我认为上帝一定会给每个人带来一种才能。”她死前想扮演的角色是“改变坏人的奶奶”。因为作者相信人与世界和爱情的力量，所以才能说出这样的话。

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